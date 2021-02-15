У КМДА планують реконструювати аеродром аеропорту "Київ" до 2025 року

У 2021-2025 роках планують провести реконструкцію аеродорому Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни), зокрема, на 2021-2022 роки передбачена розробка проєктної документації, проведення її експертизи і затвердження.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 8 лютого.

Відповідно до розпорядження, реконструкція передбачає подовження злітно-посадкової смуги (ЗПС) на 500 м (до 2810 м), будівництво нових руліжних доріжок, перонів, світлосигнального обладнання тощо.

На сайті аеропорту повідомляється, що проєктом передбачено підвищення класу аеродрому, яке дасть змогу заходити на посадку повітряним суднам по мінімуму CAT II категорії ІКАО.

"Реконструкція аеродрому дасть змогу приймати літаки з більшою, ніж зараз, пасажиромісткістю, типу Airbus A321, отже, дасть змогу скоротити кількість рейсів за умов збільшення пасажиропотоку", - пояснили в аеропорту.

При цьому, джерело фінансування першого етапу проєкту - розробки проєктно-кошторисної документації - гроші аеропорту.

Натомість подальше фінансування робіт із реконструкції аеродрому здійснюватиметься за рахунок бюджетних або залучених коштів.

Економічна правда