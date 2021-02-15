Президент Microsoft: Компанія пережила "найбільшу кібератаку", за якою могла стояти Росія

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що груднева кібератака на компанію була "ймовірно, найбільшою та найскладнішою атакою, яку світ коли-небудь бачив".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв’ю Сміта телеканалу CBS

Пряма мова: "Коли ми аналізували все, що ми бачили в Microsoft, ми запитали себе, скільки інженерів могли працювати над цими атаками. І ми прийшли до відповіді, що це, звісно, понад 1 000".

Деталі: За даними американської розвідки, за кібератакою, яка порушила роботу мереж уряду та приватних компаній у США та багатьох інших країнах, могла стояти Росія.

Експерти з кібербезпеки заявили, що на виявлення всіх уражених систем можуть піти місяці. У Росії заперечували причетність до кібератак.

Передісторія:

Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.

ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.

Держсекретар США Майк Помпео заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

Українська правда