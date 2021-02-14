Комітет підтримав законопроект про індустріальні парки

Комітет з питань інтеграції до Європейського Союзу надав позитивні висновки щодо відповідності двох законопроектів, які передбачають створення та стимулювання діяльності індустріальних парків.

Про це повідомляється у Facebook ВРУ.

Зокрема, мова йде про проект Закону № 4416, що передбачає полегшення механізму доступу до участі в зазначених парках, запровадження додаткових стимулів, таких як кредитування та державні інвестиції в їх інфраструктуру.

"Комітет у висновку до проекту № 4416 констатує, що за своєю метою він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу на конкуренцію", - йдеться у повідомленні.

Аналогічний висновок отримав і альтернативний законопроект про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямований на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів щодо таких парків (№ 4416-1).

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 3 лютого схвалив законопроєкт щодо удосконалення функціонування індустріальних парків, яким посилюються вимоги та визначаються механізми їхнього фінансування.