Укроборонпром підписав угоди про розширення співробітництва на понад 1 мільярд доларів

Гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляється на сайті ОП.

У прес-реліз йдеться, що підписання відбулось у межах офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів

"EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці.

Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості.

Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн", – сказав директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.