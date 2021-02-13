Фонд держмайна хоче збільшити внесок для участі в торгах для оренди нерухомості в аеропортах

Фонд держмайна ініціює збільшення мінімального гарантійного внеску для участі в аукціонах з оренди нерухомості в пасажирських терміналах аеропортів до 40 прожиткових мінімумів.

Про це повідомляється у прес-релізі.

"Ця ініціатива є відповіддю на кризові явища, які спостерігаються під час проведення аукціонів з оренди приміщень в пасажирських терміналах аеропортів", - йдеться у повідомленні.

Фонд наводить приклад, коли 2 грудня 2020 року відбувся аукціон з продовження договору оренди приміщення пасажирського терміналу "D" Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Чинний орендар був компанія "Turkish Airlines Inc.".

Стартова ціна оренди на аукціоні дорівнювала сумі за останній місяць оренди за договором і становила 12 925,76 грн. В результаті торгів вона зросла до 150 тис, яку запропонував переможець аукціону. Чинний орендар відмовився скористатися своїм переважним правом на продовження договору оренди за новою, встановленою на аукціоні ціною, яка зросла б для нього майже в 12 разів.

Водночас, переможець аукціону договір оренди не уклав. Так само договір не уклав і учасник аукціону, чия пропозиція була другою за величиною.

"Недобросовісні переможці цього аукціону втратили суми реєстраційних і гарантійних внесків, які у цьому випадку склали 472,30 грн і 25 851,52 грн, відповідно, на кожного. Ці суми отримав державний бюджет, а особи, які зробили найбільші ставки, але відмовились укладати договір, також втратили право брати участь в подальших аукціонах на оренду тих самих приміщень", - йдеться у повідомленні.

Проте, питання продовження договору оренди кас Турецьких авіаліній досі не вирішено