Нацкомісія з тарифів вперше анулювала ліцензію постачальника газу

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг вперше анулювала ліцензію постачальника газу через зловживання на ринку.

Про це повідомляє НКРЕКП.

Так, під час засідання комісії 12 лютого було прийняте рішення анулювати ліцензію "на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу ліцензіату". Зазначається, що більшість споживачів компанії знаходиться в м. Мелітополі.

Причиною стало системне порушення ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу.

За результатами позапланової перевірки, НКРЕКП встановила, що ліцензіат включав до свого реєстру побутових споживачів, оператором газорозподільних систем яких є інший постачальник газу, без отримання заяв-приєднання до договору постачання. Таким чином компанія спричиняла примусовий перехід споживача, що "є неприпустимим".

"В подальшому Комісія буде також анулювати ліцензії в разі грубих порушень ліцензійних умов", - зазначила членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко.

У Комісії додали, що до 1 березня споживачі матимуть змогу обрати іншого постачальника газу, після чого автоматично перейдуть на обслуговування до постачальника "останньої надії" - "Нафтогазу".

Як зазначив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, ліцензії позбавили ТОВ "Смарт Газ Сістем".

Економічна правда