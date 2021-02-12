До 2024 року кількість IT-фахівців в Україні зросте на 23% – дослідження
У найближчі роки кількість випускників-бакалаврів IT-спеціальностей в українських вишах зросте - у 2024 році диплом бакалавра отримають більше 20 тисяч осіб у сфері IT, це на 23% більше, ніж у 2020 році.
Про це свідчать результати "Аналізу ІТ-освіти у вишах України", який розробили експерти Офісу ефективного регулювання BRDO.
"Щороку попит на нових ІТ-фахівців в Україні складає 30-50 тисяч осіб. У свою чергу, заклади вищої освіти щороку випускають у середньому 16,2 тисяч бакалаврів ІТ-спеціальностей.
Коледжі і технікуми готують в середньому 6,3 тисяч молодших спеціалістів на рік, і ця кількість щороку збільшується. Проте без подальшої освіти молодші спеціалісти будуть недостатньо залучені на ринку праці IT-галузі, тому продовжують навчання за університетською програмою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обсяг державного замовлення на IT-бакалаврів поступово зменшувався протягом 5 років, але його суттєво розширили в 2020 році.
На кількість ІТ-випускників у майбутньому також впливатиме позитивна демографічна ситуація і частка вступників, які обирають ІТ-спеціальності, додають в BRDO.
При цьому, експерти розробили три сценарії, за якими ця частка може змінюватись.
Сценарій "динамічного зростання": частка вступників на ІТ-спеціальності продовжить зростання поточними темпами до 16,1% у 2026 р. Відповідно, у 2030 році можна буде очікувати випуску 37,4 тисяч нових фахівців, що приблизно відповідає поточній реальній зміні кількості фахівців на ринку.
Сценарій "стриманого зростання": частка вступників на ІТ-спеціальності залишиться на тому ж рівні, що і зараз - 12%. За цим сценарієм у 2030 році можна очікувати випуску 27,8 тисяч нових фахівців. Зростання кількості випускників за цим сценарієм досягається тільки за рахунок демографічних змін.
Сценарій "уповільненого зростання": частка вступників на ІТ-спеціальності поступово зменшуватиметься до 10% в 2026 р. Відповідно, у 2030 році можна очікувати випуску 23,2 тисяч нових фахівців.
Економічна правда
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