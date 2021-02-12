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Україна отримає від ЄІБ 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин – Шмигаль

П'ятниця, 12 лютого 2021, 16:20
 

Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення і сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", - написав він.

Також, за його словами, ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль" - кошти спрямують на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.

"Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомляли, що вакцинація проти COVID-19 має початися в середині лютого, щеплення будуть добровільними і безкоштовними, якщо за чергою. Спершу вакцинуватимуть групи ризику.

Економічна правда

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ЄІБ коронавірус Шмигаль

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