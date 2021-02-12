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НБУ продав на аукціоні пам'ятних монет на 430 тисяч

П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:35
 

Нацбанк на аукціоні 11 лютого реалізував усю продукцію, запропоновану під час чергового електронного біржового аукціону із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, учасники аукціону придбали:

  • усі 10 наборів із дев’яти срібних пам’ятних монет "Енеїда" (у футлярах) на загальну суму понад 267 тис грн;
  • усі 20 сувенірних срібних банкнот, які відтворюють дизайн оновленої банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року з портретом Лесі Українки (у футлярах), на загальну суму майже 167 тис грн.

"Аукціон відбувся на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ". Їх детальні результати будуть оприлюднені на офіційному сайті Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ", - йдеться у повідомленні.

Про проведення наступних аукціонів НБУ та біржа "Контрактовий дім УМВБ" завчасно повідомлятимуть на своїх офіційних сайтах.

Нагадаємо:

Під час електронних біржових аукціонів із продажу пам'ятних монет 28 січня Нацбанк реалізував продукції майже на 800 тисяч гривень.

Економічна правда

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