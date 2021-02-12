НБУ продав на аукціоні пам'ятних монет на 430 тисяч

Нацбанк на аукціоні 11 лютого реалізував усю продукцію, запропоновану під час чергового електронного біржового аукціону із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, учасники аукціону придбали:

"Аукціон відбувся на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ". Їх детальні результати будуть оприлюднені на офіційному сайті Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ", - йдеться у повідомленні.

Про проведення наступних аукціонів НБУ та біржа "Контрактовий дім УМВБ" завчасно повідомлятимуть на своїх офіційних сайтах.

Нагадаємо:

Під час електронних біржових аукціонів із продажу пам'ятних монет 28 січня Нацбанк реалізував продукції майже на 800 тисяч гривень.

Економічна правда