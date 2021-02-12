З’явилося відео виходу китайського зонду на орбіту Марсу

Китайське національне космічне агентство поширило відео процесу виходу апарату Tianwen-1 на орбіту Марсу, посадка очікується 18 лютого.

Про це повідомляє Liga.net.

Камери на автоматичній станції охопили поверхню Червоної планети під час прольоту над її освітленим "боком" в сторону того, який в тіні. Дещо видно рельєф.

Майже п'ятитонний Tianwen-1 доставить до Марсу 13 наукових приладів з метою передусім картування потенційних покладів водяного льоду на поверхні і під нею. Це важливо для майбутніх пілотованих місій.

Нагадаємо:

11 лютого китайський космічний апарат, на борту якого знаходиться марсохід Tianwen-1, успішно вийшов на орбіту Марса, в той час як американський космічний модуль з марсоходом Perseverance від агентства NASA, як очікується, вже 18 лютого здійснить посадку на Червону планету.

Планується, що марсохід Tianwen-1, який був запущений 23 липня минулого року і подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів, кілька місяців буде аналізувати поверхню Марса, після чого відбудеться спроба приземлення на поверхню Червоної планети. Якщо посадка виявиться вдалою Китай стане другою країною в світі (після США), якій це вдалося.

Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.