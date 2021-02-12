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НБУ хоче розширити використання корпоративних платіжних карток

П'ятниця, 12 лютого 2021, 14:10
 

Нацбанк має намір розширити можливості застосування корпоративних платіжних карток - для цього регулятор планує осучаснити і вдосконалити вимоги законодавства щодо емісії платіжних карток та їх використання бізнесом.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, регулятор планує чітко визначити, що:

  • бізнес має право самостійно визначати перелік осіб, які матимуть можливість використовувати корпоративні платіжні картки для розрахунків;
  • переказ, ініційований з використанням платіжної картки, для зарахування коштів на рахунок отримувача,​ є безготівковим розрахунком.

"Окрім того, регулятор планує спростити отримання платіжної картки довіреною особою/представником фізичної особи-власника рахунку.

Так, передбачається надати можливість складати довіреність на отримання платіжної картки у відділені банку", - додали в НБУ.

Зазначається, що відповідні зміни містить проєкт постанови правління НБУ "Про внесення змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням", який регулятор пропонує до обговорення громадськості та бізнес-спільноті.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 17 березня 2021 року на поштову та електронну адресу Національного банку.

Економічна правда

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