"Нафтогаз" минулого року вдвічі знизив оплату послуг членів наглядової ради

У 2020 році НАК "Нафтогаз України" у 2,1 рази зменшив вартість оплати послуг членів наглядової ради (на 15,387 млн грн) порівняно з 2019 роком - до 14,038 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт про платежі "Нафтогазу" за 2020 рік, текст якого агентство має у своєму розпорядженні.

Відповідно до документа, послуги голови наглядової ради Клер Споттісвуд обійшлися компанії в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена - 3,049 млн грн, Бруно Лескуа - 3,042 млн грн, Наталії Бойко - 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна - 2,069 млн грн.

Зазначається, що "Нафтогаз" у 2019 році направив на оплату послуг членів наглядової ради 29,4 млн грн, у 2018 - 29,3 млн грн.