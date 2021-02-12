Держекоінспекція слідом за СБУ знову перевірить "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Державна екологічна інспекція після візиту співробітників СБУ на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 8 лютого також планує знову перевірити комбінат.

Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час прийому громадян в Офісі відомства у Кривому Розі.

"Промислові підприємства, які забруднюють довкілля, вже протягом багатьох років є найбільшим "болем" містян, тож сьогодні зосередились на обговоренні цієї проблеми.

Зокрема, підняли питання про будівництво хвостосховища "ІІІ карта", на якому ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує здійснювати складування та захоронення виробничих відходів", - розповів Мальований.

За його словами, торік Держекоінспекція перевіряла дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо будівництва цього об’єкту.

"Підприємство (згідно з результатами аналізу оцінки впливу на довкілля) було зобов’язане розробити додаткову ОВД, щоб встановити дію хвостосховища на навколишнє природне середовище. Однак ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" продовжувало здійснювати будівництво, не надавши цей документ", - заявив він.

За словами посадовця, Офіс Держекоінспекції у Кривому Розі найближчим часом планує проведення перевірки цього підприємства, зокрема, і в частині будівництва хвостосховища.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що співробітники СБУ повернулися на комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" та планують продовжити слідчі дії у зв'язку із ухилянням від сплати податків і заниженні рентних платежів в 2015-2019 рр. Компанія відкидає звинувачення, називаючи підхід регуляторів до бізнесу "очевидно вибірковим".

Економічна правда