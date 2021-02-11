Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати
У січні Державне управління справами виплатило президенту Володимиру Зеленському 22,5 тис грн заробітної плати.
Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua.
З керівного складу офісу президента (ОП) найбільшу зарплату отримав керівник апарату Олексій Дніпров. Йому минулого місяця перерахували 74,3 тис грн.
На другому місці – заступник керівника ОП Кирило Тимошенко – 59,8 тис грн, а на третьому його безпосередній керівник Андрій Єрмак – 37 тис грн.
Заступники Єрмака Юлія Свириденко, Юлія Соколовська і Андрій Смирнов отримали по 35,2 тис грн, 33,5 тис грн та 30,6 тис грн відповідно.
Найменша заробітна плата виплачена Олегу Татарову – лише 21,9 тис грн.
Інформація щодо винагороди Юрія Костюка, Ігоря Жовкви та Романа Машовця у видатках Державного управління справами відсутня.
Загалом працівникам офісу президента в січні перерахували більше 14 млн грн.
Нагадаємо, посадовий оклад президента становить 28 тис грн, керівника ОП – 18 тис грн, його першого заступника – 16 тис грн, а заступника 15 тис грн.
Більше про заробітні плати президента, його офісі та народних депутатів читайте в матеріалі УП.
Економічна правда
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