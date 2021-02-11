Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати

Четвер, 11 лютого 2021, 19:05
 

У січні Державне управління справами виплатило президенту Володимиру Зеленському 22,5 тис грн заробітної плати.

Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua.

З керівного складу офісу президента (ОП) найбільшу зарплату отримав керівник апарату Олексій Дніпров. Йому минулого місяця перерахували 74,3 тис грн.

На другому місці – заступник керівника ОП Кирило Тимошенко – 59,8 тис грн, а на третьому його безпосередній керівник Андрій Єрмак – 37 тис грн.

Заступники Єрмака Юлія Свириденко, Юлія Соколовська і Андрій Смирнов отримали по 35,2 тис грн, 33,5 тис грн та 30,6 тис грн відповідно.

Найменша заробітна плата виплачена Олегу Татарову – лише 21,9 тис грн.

Інформація щодо винагороди Юрія Костюка, Ігоря Жовкви та Романа Машовця у видатках Державного управління справами відсутня.

Загалом працівникам офісу президента в січні перерахували більше 14 млн грн.

Нагадаємо, посадовий оклад президента становить 28 тис грн, керівника ОП – 18 тис грн, його першого заступника – 16 тис грн, а заступника 15 тис грн.

Більше про заробітні плати президента, його офісі та народних депутатів читайте в матеріалі УП.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський зарплата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Авіаперельоти Зеленського у 2020 році обійшлись платникам податків в 22 мільйони 11 лютого 2021, 15:50
Зеленський підписав закон про "інвестнянь" 11 лютого 2021, 13:45
В Офісі Зеленського відхрестились від грошей олігархів, які скидались на боротьбу з COVID-19 – ЗМІ 8 лютого 2021, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!