НБУ довів у судах законність рішень щодо "непрозорих" банків

Нацбанк довів у судах законність усіх рішень щодо виведення банків з ринку за непрозору структуру власності.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Верховний Суд України 27 січня 2021 року повністю відмовив у задоволенні касаційної скарги міноритарного акціонера ПАТ "Банк "Народний капітал" на рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив законність визнання банку неплатоспроможним.

"Нагадаємо, банк "Народний капітал" було визнано неплатоспроможним у січні 2017 року. Основною підставою для такого рішення був факт встановлення наявності непрозорої структури власності в банку.

Банк "Народний капітал" був п’ятим банком, підставою для виведення якого є непрозора структура власності. До цього, за цією ж причиною були визнані неплатоспроможними такі банки: "ТК Кредит", "Юнісон", "Смартбанк" та "Класикбанк", - нагадали в НБУ.

У регуляторі додали, що у всіх випадках власники банків не вжили необхідних дій для приведення своєї структури власності у відповідність до вимог законодавства.

Як повідомлялось, 11 вересня 2017 року Дніпропетровський окружний адмінсуд відмовив у визнанні незаконним рішення про визнання "Класикбанку" неплатоспроможним.

7 вересня 2018 року Верховний Суд, відмовивши в задоволенні заяви акціонера банку - кіпрської компанії Мелігант Груп ЛТД - ухвалив остаточне рішення щодо законності віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних та введення в банк тимчасової адміністрації.

20 листопада 2018 року Верховний Суд залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які відмовили позивачу в скасуванні рішення щодо неплатоспроможності банку "ТК Кредит".

"Таким чином Національний банк виграв усі судові спори щодо законності ухвалених рішень про визнання цих банків неплатоспроможними.

Усі рішення регулятора про виведення банків з ринку за непрозору структуру власності є чинними, а ті з них, які піддавалися судовому контролю, - підтверджені судами", - підкреслили в Нацбанку.

Економічна правда