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Біткоїн споживає стільки ж електроенергії, скільки вся Україна – BBC

Четвер, 11 лютого 2021, 09:25
 

Майнінг криптовалюти біткоїн потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає Україна.

Про це йдеться в інфографіці BBC з посиланням на дослідження вчених із Кембриджського університету.

Вчені наголошують, що в цілому транзакції, пов’язані з біткоїном, споживають близько 121,36 терават щорічно – більше, ніж уся Аргентина.

 

Числові дані щодо України в інфографіці не наведені, але біткоїн знаходиться через один щабель від України, між Норвегією та Аргентиною.

Норвегія споживає 122,2 терават електроенергії на рік.

Економічна правда

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bitcoin криптовалюта електроенергія

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