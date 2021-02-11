Біткоїн споживає стільки ж електроенергії, скільки вся Україна – BBC

Майнінг криптовалюти біткоїн потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає Україна.

Про це йдеться в інфографіці BBC з посиланням на дослідження вчених із Кембриджського університету.

Вчені наголошують, що в цілому транзакції, пов’язані з біткоїном, споживають близько 121,36 терават щорічно – більше, ніж уся Аргентина.

Числові дані щодо України в інфографіці не наведені, але біткоїн знаходиться через один щабель від України, між Норвегією та Аргентиною.

Норвегія споживає 122,2 терават електроенергії на рік.

Економічна правда