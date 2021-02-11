Біткоїн споживає стільки ж електроенергії, скільки вся Україна – BBC
Четвер, 11 лютого 2021, 09:25
Майнінг криптовалюти біткоїн потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає Україна.
Про це йдеться в інфографіці BBC з посиланням на дослідження вчених із Кембриджського університету.
Вчені наголошують, що в цілому транзакції, пов’язані з біткоїном, споживають близько 121,36 терават щорічно – більше, ніж уся Аргентина.
Числові дані щодо України в інфографіці не наведені, але біткоїн знаходиться через один щабель від України, між Норвегією та Аргентиною.
Норвегія споживає 122,2 терават електроенергії на рік.
Економічна правда
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