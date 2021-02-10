Шмигаль: Основна стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що основна стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з гендиректором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній в ході робочого візиту до Брюсселя 10 лютого, передає Урядовий портал.

За словами Шмигаля, для залучення бізнес-інвестицій уряд спільно з народними депутатами, експертами й аналітиками працює над розробленням Національної економічної стратегії до 2030 року.

Прем'єр додав, що, за даними інвестиційних компаній, економіка України наприкінці минулого року повернулася на докризовий рівень.

"Дані Європейської бізнес асоціації також зазначають, що Україна найм’якіше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%", - підкреслив Шмигаль.

"На сьогодні ми визначили ключові пріоритети стратегії. Серед них європейська та євроатлантична інтеграція. Верховенство права, захист приватної власності, гендерна рівність та абсолютна нетерпимість до корупції. Економічна свобода - чесна конкуренція, рівні умови для бізнесу та вільний рух капіталу. Інституційна спроможність", - сказав голова уряду.

Він також озвучив представникам європейських компаній 5 ключових напрямків НЕС-2030, які є критично важливими для бізнесу та інвесторів.

"Перше - це верховенство права. Ми активно працюємо з МВФ, європейськими структурами над запровадженням оновленого законодавства у судовій галузі. Такі проєкти законів підготовлені й будуть цього року ухвалюватися парламентом України. Друге - інвестиційна привабливість.

Ми ухвалюємо зміни до закону про інвестиційні парки, схвалили законодавство, яке запроваджує супровід інвестора на державному рівні", - заначив Шмигаль.

Третім ключовим напрямком Денис Шмигаль назвав "зелений курс".

За його словами, відновлювальні джерела енергії, сучасні технології у виробництві, енергоефективність та енергозбереження - це ті напрямки, які будуть наскрізним питанням у стратегії економічного розвитку. Четвертий вектор - розвиток малого й середнього підприємництва, п’ятий - діджиталізація.

Економічна правда