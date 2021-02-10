У 2020 році в Україну імпортували легкових авто зі США на 600 мільйонів доларів

У 2020 році в Україну імпортували легкових авто на 3,5 млрд доларів, з них походженням зі США - на 664 млн доларів.

Про це повідомили у Держмитслужбі у відповідь на запит ЕП.

Загальна вага нетто імпортованих у 2020 році легкових автомобілів - 734 тис тонн, вага імпортованих зі США - 124 тис тонн.

Для порівняння, у 2019 році в Україну імпортували авто на 3,6 млрд доларів (вага нетто - 821 тис тонн), з них походженням зі США - на 522 млн доларів (вага нетто - 84 тис тонн).

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Економічна правда