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Цього року "Укрзалізниця" планує оновити майже 400 кілометрів колій

Середа, 10 лютого 2021, 12:00
 

У 2021 році "Укрзалізниця" планує реконструювати понад 316 км колій та ще понад 82 км - капітально відремонтувати.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що плани з оновлення колійної інфраструктури на 2021 рік перевищують фактичні обсяги виконаних робіт у 2020 році, коли було реконструйовано 112,6 км та капітально відремонтовано 48,1 км колій.

"Окрім цього, залізничники виконуватимуть й інші поточні ремонти колії та оновлюватимуть стрілочні переводи.

Передбачається, що колійні роботи будуть виконуватися на напрямках з інтенсивним рухом поїздів, зокрема Дарниця - Гребінка, Київ - Фастів - Жмеринка - Вапнярка - Одеса, Знам’янка - Одеса, Миронівка - П’ятихатки - Чаплине, Козятин - Шепетівка - Здолбунів, Кривий Ріг-Головний - Комиш-Зоря - Волноваха - Маріуполь, Львів - Стрий - Чоп та ін", - йдеться у повідомленні.

"Ці заходи з оновлення колійної інфраструктури дозволять Укрзалізниці гарантувати безпеку перевезень та забезпечити рух поїздів зі встановленими швидкостями", - додали в УЗ.

Економічна правда

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