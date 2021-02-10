В українському Bolt змінилося керівництво

Компанія Bolt в Україні призначила нового керівника напряму райд-хейлінгу (замовлення поїздок через інтернет - ред.) - ним став Сергій Павлик, він відповідатиме за розвиток компанії, організацію бізнес-процесів і управління командою.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії, наданому ЕП.

Зазначається, що раніше Сергій Павлик обіймав посаду операційного директора компанії Bolt.

Сергій Павлик

"Призначення нового керівника є важливим етапом у подальшому розвитку компанії Bolt в Україні. Ми впевнені, що наша спільна робота сприяє розвитку ринку замовлення поїздок і дозволить Україні зайняти лідируючу позицію серед інших країн СНД, де є активними сервіси компанії Bolt", - заявила регіональний менеджер компанії Bolt у країнах СНД і Балтії Катерина Хан.

"Моє головне завдання в новій ролі - зробити сервіси компанії Bolt доступними в найбільшій кількості міст України, а також розвивати і підвищувати стандарти галузі замовлення поїздок", - зазначив Павлик.

У компанії додали, що Сергій Павлик почав працювати в Bolt у 2019 році як операційний директор.

Bolt - платформа для замовлення поїздок, послугами Bolt користується понад 50 млн осіб у 40 країнах Європи й Африки.

В Україні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківську і Одесі.

Економічна правда