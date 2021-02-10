Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування зросли майже на третину

За 2020 рік сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів зросла на 28,1% до 607,6 млрд грн - з них гарантується 39,3%.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що гривневих вкладів стало на 77,9 млрд грн більше (до 357,4 млрд грн), а валютних - на 55,2 млрд грн (до 250,2 млрд грн).

Фондом гарантуються вклади, сума яких не перевищує 200 тисяч гривень - таких вкладів 98% від загальної кількості. Їхня загальна сума становить 238,7 млрд грн, або 39,3% загальної суми вкладів.

Вкладників-ФОПів усього 3,3%, сума їхніх вкладів на 1 січня 2021 року становить 53,65 млрд грн (+21,3 млрд грн) - це 8,8% загальної суми вкладів.

"На відміну від попередніх криз, ситуація в Україні цього року не супроводжується відтоком депозитів. Навпаки, вклади населення зростають значними темпами, незважаючи на зниження відсоткових ставок", - зазначила директорка департаменту моніторингу діяльності банків Фонду Олена Дещеня.

Вона зазначила, що це сприятиме пожвавленню споживчого попиту після покращення епідемічної ситуації. Проте водночас "надмірний обсяг ліквідних активів з низькою дохідністю генерує ризики доларизації".

У ФГВФО пояснюють збільшення обсягів вкладів збільшенням мінімальної заробітної плати у 2020 році, приріст фонду оплати праці та бюджетних виплат на соцзахист, а також приростом приватних банківських переказів в Україну.

Економічна правда