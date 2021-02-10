ООН очікує падіння світової торгівлі послугами на 7% у першому кварталі

Конференція ООН з торгівлі та розвитку прогнозує падіння світової торгівлі товарами та послугами у першому кварталі 2021 року - на 1,5% та 7% відповідно.

Про це повідомляє Reuters.

В ООН очікують сповільнення відновлення світової торгівлі у першій чверті 2021 року. Проти останньої чверті 2020 року, торгівля товарами впаде на 1,5%, послугами - на 7%. Водночас, в Організації підкреслюють, що прогнози можуть змінюватися через невизначеність щодо пандемії та державних пакетів допомоги у світі.

Після того, як за результатами першого півріччя минулоріч торгівля скоротилася на 15%, у другій половині вона відновилася, а загальна торгівля товарами в четвертому кварталі зросла приблизно на 8% порівняно з третім, пояснили в ООН.

Значний внесок у відновлення зробили країни Східної Азії, обсяг торгівлі товарами з цього регіону зріс на 12% у четвертому кварталі проти 2019 року. В організації також додали, що більшість виробничих секторів відновилися в четвертому кварталі минулого року, крім енергетики та транспорту.

Водночас, торгівля послугами стагнувала на рівнях, що спостерігались у третьому кварталі, йдеться у звіті. Зазначається, що найменше постраждали показники експорту послуг з Китаю та Індії.

Економічна правда