Гетманцев: Середня зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30-40 років.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає "Укрінформ".

"Щодо таких зарплат, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався прем’єр-міністр.

Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам, аби наздогнати Польщу, потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці", - заявив нардеп.

За його словами, наразі Україна - найбідніша країна Європи, і "потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь".

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд ставить завдання до 2030 року вийти за середніми зарплатами в Україні на рівень Польщі чи Словаччини.