Курс валют на 1 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,07 - 28,09 гривні;

Євро – 33,93 - 33,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,01 – 28,21 гривні. Євро купують по 33,78 гривні, продають по 34,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,09 - 28,149 гривні, євро - 33,94 - 34,02 гривні.

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.

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Економічна правда