Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,16 грн (на 29 січня - 34,10 гривні).

Нагадуємо:

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 січня на рівні 28,19 гривні.

Економічна правда