Louis Vuitton поглинув ювелірного гіганта Tiffany за 16 мільярдів доларів

Холдинг LVMH оголосив завершення процесу поглинання ювелірної компанії Tiffany&Co за 15,8 мільярда доларів та призначив нове керівництво.

Про це йдеться на сайті холдингу, Reuters.

"Я радий вітати Tiffany та її талановитих працівників у нашій групі. Tiffany - це легендарний бренд та значна емблема світового ювелірного ринку… Ми оптимістично дивимось на можливості Tiffany швидко зростати, впроваджувати інновації та залишатися важливими у спогадах та досягненнях наших клієнтів", - коментує купівлю Tiffany голова та виконавчий директор LVMH Бернар Арно.

На зміну директору Tiffany Алессандро Богліоло прийде Ентоні Ледру, віцепрезидент Louis Vuitton.

Александр Арно, син власника холдингу Бернара Арно та виконавчий директор компанії з холдингу LVMH RIMOWA, відтепер є віцепрезидентом Tiffany.

Майкл Бурк, що був головою та виконавчим директором Louis Vuitton, став головою Ради директорів Tiffany.

Нагадаємо:

У 2019 році найбільший французький виробник предметів розкоші, холдинг LVMH, зробив пропозицію про поглинання міжнародної компанії Tiffany.

Міжнародній групі компаній LVMH належать 75 брендів, серед яких Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon і Moet & Chandon. Власник і президент групи Бернар Арно - найбагатша людина Франції.

Якщо угода відбудеться, то вона буде найбільшою в історії групи. Зараз найбільша угода LVMH - це придбання бренду Bulgari за 5,2 млрд доларів в 2011 році. Але деякі аналітики вважають, що запропонована LVMH ціна занижена.

Флагманський магазин Tiffany знаходиться на П'ятій авеню в Нью-Йорку, по сусідству зі Trump Tower. Компанія була заснована в 1837 році ювеліром Чарльзом Тіффані і прославилася після виходу фільму 1961-го року "Сніданок у Тіффані" за новелою Трумана Капоте з Одрі Хепберн у головній ролі.

Економічна правда