Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для вболівальників

Київський футбольний клуб "Динамо" залучив блокчейн-компанію Moonwalk для розробки внутрішньої криптовалюти для вболівальників, за яку можна буде придбати низку товарів та послуг клубу.

Про це повідомляє Business wire.

Спортивна цифрова екосистема, створення якої є метою співпраці з блокчейн-компанією, дозволить футбольному клубу краще взаємодіяти з фан-спільнотою. Запуск планується на початку 2021 року.

Цифрові токени можна буде застосовувати при розрахунках на стадіоні та цифровому торговельному майданчику, а "заробляти" їх від взаємодії з командою. Наприклад, їх можна буде отримати завдяки активностям у соціальних мережах.

Також буде створена інтеграція з системою мобільних платежів для розрахунків як онлайн, так і офлайн. Для кращого залучення вболівальників, клуб надасть доступ до низки заходів клубу та брендованих товарів, розрахунок за які можливий лише цифровими токенами.

Така система дозволить підвищити прибутки ФК в умовах зачинених футбольних стадіонів у період пандемії. Окрім безпосередньо "Динамо", до системи доєднаються також партнери та спонсори клубу.

Економічна правда