Коболєв став членом наглядової ради "Київстару"
Акціонери мобільного оператора "Київстар" обрали членами наглядової ради компанії на 3 роки голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Даніїла Паська і голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа.
Про це йдеться у документах "Київстару" у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Таке рішення ухвалили на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року.
Цим же рішенням продовжили повноваження членів наглядової ради: Олександра Казбегі (головний директор групи зі стратегії "Веон Лтд".), Серкана Окандана (головний фінансовий директор групи "Веон Лтд".), Каана Терзіоглу (спів-головний виконавчий директор групи "Веон Лтд".), Серджі Херреро Ногуера (спів-головний виконавчий директор групи "Веон Лтд.).
Голову наглядової ради оберуть члени ради більшістю голосів кількісного складу.
"Київстар" - найбільший український оператор мобільного зв'язку.
Акціонер "Київстару" - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ.
Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить в "Альфа-груп" Михайла Фрідмана і партнерів - їй належить 47,9% акцій.
Економічна правда
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