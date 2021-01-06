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Норвегія стала першою країною, де електромобілі перевищили половину ринку нових машин

Середа, 6 січня 2021, 11:05
 

Норвегія стала першою в світі країною, де за минулий 2020 рік більше половини реєстрацій нових транспортних засобів припало на електромобілі або автомобілі з гібридним приводом.

Про це йдеться в даних Служби інформації дорожнього руху, передає DW.

У 2019 році частка проданих нових автомобілів з нульовим викидом шкідливих речовин становила 49,4%, а в 2020-му - вже 54,3%.

Найбільш продаваними моделями в 2020-му стали Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, а також гібридна версія Volkswagen Golf.

Норвегія вважається піонером в області просування електромобілів. Бум електромобільності обумовлений державними пільгами. Зокрема, такі моделі не обкладаються низкою податків, що дозволяє утримати ціни на рівні бензинових і дизельних аналогів.

Норвегія має намір з 2025 року повністю відмовитися від продажу нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

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електромобіль Норвегія

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