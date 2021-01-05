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Авіакомпанія з Австралії очолила рейтинг найбезпечніших у світі

Вівторок, 5 січня 2021, 17:55
 

Перше місце в рейтингу найбезпечніших авіакомпаній 2020 року другий рік поспіль зайняла австралійська авіакомпанія Qantas. 

Про це повідомляє сервіс Airlineratings.com

Друге і третє місце посіли Qatar Airways і Air New Zealand. 

Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній: 

Qantas Airways 

Qatar Airways 

Air New Zealand 

Singapore Airlines 

Emirates

EVA Air

Etihad Airways 

Alaska Airlines 

Cathay Pacific Airways 

British Airways.

Сервіс також оголосив десятку найбезпечніших бюджетних авіакомпаній: 

Air Arabia 

Allegiant 

EasyJet 

Frontier 

Jetstar Group 

Jetblue 

Ryanair 

Vietjet

Westjet 

Wizz Air.

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