Авіакомпанія з Австралії очолила рейтинг найбезпечніших у світі

10 найцікавіших технологічних розробок: чим здивував людство 2020 рік Зліт і падіння "марсіанського" космічного корабля, глобальний супутниковий інтернет, вічна батарейка. Які ще технології вразили світ цього року?

Мільярди на COVID-19: рік закінчився, куди ж пішли коронавірусні гроші 2020 рік закінчується, а разом з ним уже не буде діяти і так званий коронавірусний фонд. Що змогли зробити урядовці на ці гроші та чи виправдав себе фонд як інструмент боротьби з COVID-19?