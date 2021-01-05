Авіакомпанія з Австралії очолила рейтинг найбезпечніших у світі
Вівторок, 5 січня 2021, 17:55
Перше місце в рейтингу найбезпечніших авіакомпаній 2020 року другий рік поспіль зайняла австралійська авіакомпанія Qantas.
Про це повідомляє сервіс Airlineratings.com.
Друге і третє місце посіли Qatar Airways і Air New Zealand.
Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній:
Qantas Airways
Qatar Airways
Air New Zealand
Singapore Airlines
Emirates
EVA Air
Etihad Airways
Alaska Airlines
Cathay Pacific Airways
British Airways.
Сервіс також оголосив десятку найбезпечніших бюджетних авіакомпаній:
Air Arabia
Allegiant
EasyJet
Frontier
Jetstar Group
Jetblue
Ryanair
Vietjet
Westjet
Wizz Air.
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