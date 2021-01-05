Великий польський банк поглинув Idea Bank

Польський фонд банківських гарантій напередодні Нового року ініціював примусову реструктуризацію Idea Bank, який з 3 січня 2021 року переданий польському банку Pekao S.A.

Про це повідомляє FinClub.

У групу польського Idea Bank S.A. також входять банки в Україні (Ідея Банк), Румунії та Білорусі.

Рішення про примусову передачу Idea Bank S.A. одному з найбільших польських банків Pekao S.A. було ухвалено 31 грудня 2020 року – процес примусового приєднання відбувся 3 січня 2021 року. При цьому повна оперативна інтеграція очікується до кінця 2021 року.

"Через погану ситуацію з капіталом Idea Bank S.A. Фонд банківських гарантій ініціював примусову реструктуризацію. Банк буде прийнятий банком Pekao SA 3 січня 2021 року. Усі депозити клієнтів будуть повністю передані банку-еквайєру, а також позики, а обслуговування клієнтів не буде припинено", – повідомили в BGF.

Зазначається, що український Ідея Банк не належав польському банку напряму: 100% акцій українського банку володіє польська компанія Getin Holding, яка також була мажоритарним акціонером Idea Bank S.A. (їй належало 54,43% акцій польського банку).

Таким чином, український Ідея Банк зараз не змінив власника.

Idea Bank S.A. був на межі банкрутства через від’ємний капітал у 130 млн доларів. Pekao отримає субсидію до 218 млн злотих (58,6 млн доларів), щоб допомогти покрити дефіцит капіталу Idea Bank.

Pekao візьме на себе всі депозити та позики клієнтів банку, але акціонери та власники облігацій Idea Bank нічого не отримають. Відповідно до принципу покриття збитків власниками банку, якому загрожує банкрутство, акції та субординовані облігації, випущені банком, будуть погашені без грошової компенсації.

Клієнти Idea Bank SA не повинні вживати жодних дій у зв'язку з примусовою реструктуризацією. Діяльність установи не припиняється, усі рахунки залишаються активними, а їх номери – незмінними. Доступ до Інтернет-банкінгу та мобільного додатку буде активним. Клієнти можуть користуватися картками. А відділення Idea Bank будуть доступні для клієнтів під назвою Bank Pekao S.A.

Власник Idea Bank Лешек Чарнецкі в заяві на сторінці свого адвоката у Facebook засудив поглинання, заявивши, що подаватиме позов про відшкодування збитків та оскаржить рішення.

Ще в вересні 2020 року Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт мажоритарного власника та голови наглядової ради польського Idea Bank Чарнецького. Його підозрювали в шахрайстві,пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

За даними польського антимонопольного управління, в березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків. Злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, може бути покарано 15 роками позбавлення волі.

У прокуратурі вважають, що Чарнецкі особисто сприяв продажу облігацій піраміди GetBack через Idea Bank і має понести за це відповідальність.

Польська колекторська компанія GetBack купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей у 2012-2018 роках. У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу та почала продаж акцій.

У 2018 році компанія оголосила про банкрутство. З’ясувалося, що власники GetBack підробляли фінансову звітність і виводили кошти. Понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад.

Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих (675 млн доларів). Діяльність компанії вважається однією з найбільших афер у Польщі за останні роки.

У грудні 2019 року польський Idea Bank оголосив про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн (58,5 млн доларів на той момент), що відповідає близько 1,6 капіталу. Закриття угоди планувалося до 31 травня 2020 року.

Однак наприкінці червня стало відомо, що сторони розірвали договір, оскільки сторони не змогли протягом встановленого терміну узгодити нову ціну продажу Ідея Банку, яка змінилася через коронакризу.

Dragon Capital вирішила купити Unex Bank. Компанія Smart Holding Вадима Новинського та інвестгрупа Dragon Capital спільно з ексголовою Альфа Банку Іваном Світеком підписали договір купівлі-продажу 75% акцій АТ "Юнекс Банк".

Польский Pekao до 2017 року входив в групу UniCredit, але був проданий Польському фонду розвитку та польській страховій компанії PZU.