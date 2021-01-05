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Приватбанк за пів мільярда продає торговий центр у Дніпрі

Вівторок, 5 січня 2021, 10:40
 

Приватбанк спільно з ТОВ "Ексіто Партнерс і Коен Україна" -  ексклюзивним радником і організатором процесу продажу об’єктів нерухомого майна банку - виставив на продаж ТЦ "Приозерний" у Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що аукціон відбудеться 15 січня 2021 року на сайті електронної торговельної системи (ЕТС) EP Liquid, заявлена початкова вартість - 518 млн грн.

В оголошенні про аукціон йдеться, що ТЦ розташований в Дніпрі на вулиці Боброва,1.

Прилеглі земельні ділянки (12 ділянок) розташовані за адресою: вул. Звивиста, 3 та 3а, вул. Таллінська, 2, 4, 6.

Економічна правда

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Приватбанк рітейл нерухомість

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