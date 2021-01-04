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Збиток в 14 мільйонів: ДФС викрила схему несплати податків

Понеділок, 4 січня 2021, 15:00
 

Співробітники ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили схему несплати податків в особливо великих розмірах за участі іноземних компаній.

Про це повідомляє прес-служба ДФС у Facebook.

"Службові особи одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб’єктами господарської діяльності, протягом року умисно завищили податковий кредит декларацій з ПДВ на суму близько 14 млн грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

 
 

При цьому, у ДФС не називають підприємств.

Зазначається, що під час обшуків офісних, складських та житлових приміщень виявили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб’єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент) та готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень.

"Вилучені під час обшуку речові докази приєднано до матеріалів кримінального провадження та передано на відповідальне зберігання. Триває слідство", - додали у відомстві.

Економічна правда

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ДФС бізнес компанії податки шахрайство

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