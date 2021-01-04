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У 2020 році ринок праці "просів" на третину

Понеділок, 4 січня 2021, 14:15
 

Минулоріч внаслідок коронакризи на ринку праці попит на фахівців впав на третину - у першу хвилю локдауну відкритими були до 42% вакансій за категоріями у порівнянні з 2019 роком.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Як свідчать дані сайту пошуку роботи work.ua, у середньому кожен місяць в Україні всього відкритими були майже 45,7 тис вакансій. У 2019 році цей показник становив майже 62,8 тис пропозицій.

У період найбільш жорсткого локдауну, квітні та травні, попит на ринку праці за категоріями впав понад як уполовину. У квітні він становив 47% проти квітня-2019, у травні - лише 42%.

З поступовим зняттям карантинних обмежень ринок повертався на докризовий рівень і майже його досяг. У грудні 2020 року на сайті work.ua було всього 53,6 тис вакансій – лише на 2,5% менше, ніж у грудні 2019 року.

Дії уряду стосовно зміни карантинних обмежень та настроїв роботодавців повністю корелюються.

Наприклад, на відкриття в червні кафе (дозволили працювати літнім терасам) та відновлення роботи транспорту ринок відреагував збільшенням вакансій майже на 50% (порівняно з травнем). А ось "карантин вихідного дня", запроваджений у листопаді, призвів до падіння пропозицій на 8% порівняно з жовтнем.

Більше про те, як змінився ринок праці та чого очікувати від 2021 року читайте у матеріалі: Як COVID-19 змінив ринок праці: зарплати, вакансії, фрилансери і прогнози на 2021 рік

Економічна правда

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