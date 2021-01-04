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Залишки коштів в держказні скоротились на 40% за місяць

Понеділок, 4 січня 2021, 12:19
 

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку становлять 12 мільярдів гривень на 1 січня 2021 року, у грудні цей показник становив 19,8 мільярда - на 39,2% більше.

Про це йдеться у даних Держазначейства.

Станом на 1 січня 2021 року залишки на ЄКР зменшилися на понад 7,7 мільярда гривень, або на 39,2%.

На 1 січня 2020 року залишки на Єдиному казначейському рахунку становили 17,5 мільярда гривень, тобто на понад 30% більше.

Економічна правда

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Казначейство уряд гроші

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