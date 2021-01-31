IKEA викупила майже 5000 гектарів лісу, щоб зберегти екологію

Шведська компанія IKEA викупила 4450 гектарів лісу в США, щоб не допустити там будівництва та використання ресурсів в промисловості.

Про це пише CNN.

У шведській компанії підкреслили, що продовжать підтримувати місцеву деревообробну промисловість, а жителі матимуть доступ до більшої частини лісової території.

У компанії заявили, що намагаються вести бізнес відповідально і вірять, що потрібно відновлювати більше лісів, ніж використовується на виробництві.

Нагадуємо:

У 2014 року IKEA і її головна компанія купили близько 248 072 га лісових масивів в США, Естонії, Латвії, Литві та Румунії.