IKEA викупила майже 5000 гектарів лісу, щоб зберегти екологію
Неділя, 31 січня 2021, 17:17
Шведська компанія IKEA викупила 4450 гектарів лісу в США, щоб не допустити там будівництва та використання ресурсів в промисловості.
Про це пише CNN.
У шведській компанії підкреслили, що продовжать підтримувати місцеву деревообробну промисловість, а жителі матимуть доступ до більшої частини лісової території.
У компанії заявили, що намагаються вести бізнес відповідально і вірять, що потрібно відновлювати більше лісів, ніж використовується на виробництві.
Нагадуємо:
У 2014 року IKEA і її головна компанія купили близько 248 072 га лісових масивів в США, Естонії, Латвії, Литві та Румунії.
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