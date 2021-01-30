У США через організовані дії користувачів в соцмережах трейдери втратили мільярди доларів

Індивідуальні інвестори об'єднуються в соцмережах і закликають один одного інвестувати в акції певних компаній, внаслідок чого професійні трейдери втрачають мільярди доларів.

Про це пише WSJ.

Таким чином індивідуальні інвестори піднімають вартість акцій компаній, в які вони інвестують. Так, з початку січня назви GameStop та AMC сотні тисяч разів згадувалися в соціальних мережах, а їх акції увійшли в число найбільш торгованих в США.

27 січня акції GameStop продемонстрували максимальне у своїй історії денний стрибок - майже на 135%, до 347,51 дол за штуку. Капіталізація компанії в ході торгів перевищувала ринкову вартість Delta Air Lines.

Від цього втратили інвестори, що грають на пониження вартості акцій GameStop, до закриття торгів в середу втратили 23,6 млрд дол, свідчать дані аналітичної компанії S3 Partners.

Хедж-фонд Melvin Capital Management, який на початку року керував 12,5 млрд дол, за станом на кінець минулого тижня втратив близько 30% з початку року багато в чому через ставок проти таких компаній, як GameStop, відзначають близькі до фонду джерела.

Схоже втрати торкнулися і хедж-фонду Maplelane Capital, активи якого на початку року становили 3,5 млрд дол, за станом на середу втратив за цей період приблизно 30%. "Ведмежі" позиції фонду по GameStop були істотним драйвером цих втрат, сказали джерела.