Європейський інвестбанк може допомогти з водопостачанням

На зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій та Європейського інвестиційного банку було наголошено, що сторони можуть співпрацювати у напрямку покращенням мереж водопостачання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Повідомляється, що сторони обговорили стан поточних проектів та торкнулися нових напрямків майбутньої співпраці. Одним з них може стати покращення, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання в нашій країн.

"Станом на сьогодні в Україні лише 30% сільських населених пунктів забезпечені централізованим питним водопостачанням. У дев’яти регіонах України по цей день використовується привізна питна вода, тому питання ремонту і реконструкції мереж водопостачання потребує негайного вирішення", - йдеться у повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що для розв’язання проблеми такого масштабу буде надзвичайно корисним досвід та ресурси партнерів з Європейського інвестиційного банку.

"На початковому етапі Мінрегіон виступить, як комунікатор між місцевою владою і Банком та, фактично, створить майданчик для подальшої роботи, яка в результаті покладе початок вирішення проблеми з постачанням питної води", – зазначив він.

Нагадуємо:

Разом є Європейським інвестиційним банком Мінрегіон реалізовує три проекти загальною сумою фінансування 615,5 мільйона євро. Вони спрямовані на відновлення муніципальної інфраструктури та соціальної інфраструктури.

Минулого року, розпочато ще два проекти: "Енергоефективність громадських будівель в Україні" та "Програма з відновлення України", які зараз на стадії ратифікації.