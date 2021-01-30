У 2020 одеський аеропорт обслужив майже в 2,5 рази менше пасажирів, ніж в 2019

Міжнародний аеропорт Одеса за 2020 рік прийняв і відправив 698 тисяч пасажирів, що на 59% менше, ніж роком раніше, коли пасажиропотік склав 1,69 мільйона чоловік.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані одеського авіапідприємства.

В аеропорту також поінформували, що за 2020 рік було обслуговано 9 332 рейсу - 56% від обсягу 2019 року. Кількість міжнародних рейсів становило 6 005, внутрішніх - 3 327.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що аеропорт Київ (Жуляни) в 2020 році обслужив 704,5 тис. Пасажирів, що в 3,7 рази менше, ніж в 2019 році.

Аеропорт Харків за 12 місяців 2020 року обслужив 659,3 тис. Пасажирів, що в 2 рази менше, ніж в 2019-му.