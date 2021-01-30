Нафтовий фонд Норвегії продав всі свої компанії

Державний пенсійний фонд Норвегії продав весь пакет акцій компаній, які працюють в сфері розвідки та видобутку нафти.

Про це пише агентство Bloomberg.

За словами заступника голови фонду Тронд Гранде, вартість портфеля акцій в 2019 році становила близько 6 млрд дол, і він був повністю розпроданий до кінця минулого року.

За 2020 рік фонд отримав другий за величиною дохід, його вартість зросла на 123 млрд дол, або на 10,9%. Однак інвестиції в нафтогазову галузь принесли збиток майже в 10 млрд дол.

На думку агентства, цей крок завершує багаторічний процес виходу суверенного фонду з тієї галузі, яка визначала економіку Норвегії протягом більшої частини останнього півстоліття, відзначає агентство.

Нагадуємо:

На кінець минулого року вкладення в акції становили 72,8% інвестпортфелю, в облігації - 24,7%, в нерухомість - 2,5%.

Державний пенсійний фонд Норвегії був створений в 1990 році. В даний час йому належать близько 1,5% всіх акцій в світі, він володіє частками в більш ніж 9,2 тис. Компаній з 74 країн.

Найзначнішу частку в портфелі займають папери Apple, Microsoft, Alphabet (холдингова компанія Google), Nestle і Amazon.com.