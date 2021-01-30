Зеленський увів у дію рішення РНБО з нейтралізації загроз в “атомці” та промисловості

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості".

Про це йдеться на сайті ОП.

Відповідно до рішення РНБО, Кабмін має у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроект про механізми регулювання потужностей під час введення в експлуатацію об’єктів, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел.

А також для стабілізації роботи ринку електроенергії до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання для суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Зокрема йдеться про впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії.

А до 1 липня має бути поданий проект закону про затвердження нової програми поводження з радіоактивними відходами та щодо встановлення особливого статусу зони промислового використання на території зони відчуження.

"Також слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

А до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленням протягом шести місяців.