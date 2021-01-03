У 2020 українці придбали і зареєстрували на 3% менше автівок ніж торік

Всього за минулий рік українські номери отримали 85,5 тисяч нових легкових автомобілів, що на 3% менше показника 2019 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зокрема у грудні українці придбали і зареєстрували рекордну для 2020 року кількість нових легкових автомобілів – 9801 шт. В результаті, у порівнянні з минулим роком грудневий ринок виріс на 7 відсотків.

"У порівнянні з іншими європейськими ринками падіння автопродажів в Україні не виглядає так драматично", - йдеться у повідомленні асоціації.

Однак причиною цього за їх повідомленням є вкрай низька споживча активність на ринку нових авто, що склалася ще до пандемії COVID-19, викликана як падінням купівельної спроможності населення, орієнтованого на сегмент недорогих автомобілів, так і політикою лібералізації імпорту бувших в експлуатації машин.

За підсумками року перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто завоювала RENAULT – 14360 автомобілів. Самою популярною моделлю цієї французької марки стала Renault Duster – 5534 реєстрацій за дванадцять місяців.

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