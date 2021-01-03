Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС

Україна з 1 січня, згідно з зобов'язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин.

Про це повідомляє AgroPolit.com.

Видання відзначає, що в Україні ввезли винної продукції на 146,7 млн, в той же час Україна експортувала своєї продукції на 11,9 млн доларів.

Нагадуємо:

Раніше мито на ввезення вина з ЄС складав 0,3-0,4 EUR/літр.

У 2019 для виноматеріалів було перероблено 124 тис. т сировини, що вдвічі менше за показники попередніх років.