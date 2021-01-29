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АМКУ дозволив компанії Новинського купити частку у Харківобленерго

П'ятниця, 29 січня 2021, 19:56

 

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, кінцевим бенефіціаром якої є депутат Вадим Новинський, придбати понад 25% акцій Харківобленерго та Харківенергозбут.

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 28 січня.

"Надано дозвіл компанії "SMART HOLDING (CYPRUS) LTD" (м. Лімасол, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" (м. Харків, Україна), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - зазначають у Комітеті.

Відповідний дозвіл також надано компанії на придбання акцій АТ "Харківобленерго", "що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства".

Згідно даним YouControl, кінцевим бенефіціаром SMART HOLDING (CYPRUS) LTD є нардеп від партії "Опозиційний блок" 

Економічна правда

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компанії енергетика

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