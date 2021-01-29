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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

П'ятниця, 29 січня 2021, 19:31
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,16 грн (на 29 січня - 34,10 гривні).

Нагадуємо:

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 січня на рівні 28,19 гривні.

Економічна правда

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курс гривня НБУ

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