"Плюс" 1,5% ВВП: НБУ оцінив користь "Великого будівництва" для економіки

Нацбанк оцінив вплив збільшення у 2020 році держвитрат на дорожню інфраструктуру у ВВП в 1,4-1,5 відсоткових пункти.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"У 2020 році видатки бюджету на дорожнє господарство стали пріоритетними і стрімко зросли (у 2020 році були майже вдвічі вищими, ніж за підсумками 2019 року).

Аналіз на основі тендерної документації свідчить, що для левової частки доріг передбачено поточний дрібний та середній ремонт, тож зростання цих видатків відображалося значною мірою як приріст державного споживання, а не валового нагромадження основного капіталу", - заявили в Нацбанку.

"Збільшення видатків бюджету на інфраструктурні проєкти позначилося на зростанні будівництва, а саме на обсягах будівництва інженерних споруд (включають зокрема транспортну інфраструктуру: залізниці, дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, трубопроводи та комунікації, дамби)", - йдеться у звіті.

У НбУ пояснили, що оцінки ґрунтувалися на основі двох методів.

Перший – розрахунок мультиплікатора випуску та ефекту на ВДВ (GVA effect) від збільшення кінцевого попиту внаслідок більших витрат на дорожнє господарство на основі таблиць "витрати – випуск".

Другий – на основі структурної VAR-моделі з чотирма лагами.

"Згідно з першим методом, мультиплікатор випуску будівництва оцінено у 3,5, тоді як ефект на ВДВ – 0,96. За другим методом відгук реального ВВП на шок видатків є додатним і набуває свого піку у другому кварталі після моменту виникнення шоку.

За обома методами вплив на ВВП у 2020 році від збільшення бюджетних витрат на дорожню інфраструктуру оцінено в 1.4-1.5 в.п", - йдеться у звіті.

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Економічна правда