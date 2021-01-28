Telegram дозволив переносити повідомлення із WhatsApp

В оновленнях месенджера Telegram з'явилась можливість перенести свої повідомлення, фото, відео та документи з інших додатків для спілкування - WhatsApp, Line та KakaoTalk.

Про це повідомляється у блозі команди Telegram.

"Це працює як з особистими чатами, так і з групами. Щоб перенести чат з WhatsApp для iOS, достатньо відкрити сторінку з інформацією про контакт або групу, натиснути "Експорт бесіди" і вибрати Telegram у меню "Поділитися". На пристроях Android усередині чату WhatsApp потрібно натиснути: > Більше > Експорт бесіди, а потім вибрати Telegram у меню "Поділитися".

На iOS у WhatsApp можна також експортувати дані просто зі списку чатів. Достатньо провести на чаті вліво і вибрати '…' > Експорт бесіди", - йдеться у повідомленні.

"Перенесене до Telegram листування майже не займе додаткової пам'яті на вашому телефоні. На відміну від старих застосунків для обміну повідомленнями, Telegram дозволяє не зберігати повідомлення та фотографії з листування на пристрої", - додали в Teelgram.

У соцмережі заявили, що користувачі Telegram можуть не лише експортувати історію повідомлень, а й видаляти повідомлення будь-коли для всіх учасників листування, не залишаючи слідів.

Зазначається, що сервери Telegram не зберігають інформації про видалені чати та записи в історії викликів, тож ці дані зникнуть назавжди.

Економічна правда