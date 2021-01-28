Топ-5 підприємств "Укроборонпрому", які отримали найбільші замовлення у 2020 році

Серед підприємств, які входять в структуру "Укроборонпрому", у 2020 році найбільші замовлення отримало ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (3,3 млрд грн).

Про це повідомляється у статті ЕП з посиланням на дані "Укроборонпрому".

Серед напрямків діяльності КБ "Луч" - виробництво у кооперації з українськими підприємствами: протитаноквих керованих ракет, протитанкових рактних комплексів, комплексів морського керованого ракетного озброєння та ін.

Далі у топ-5 - ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова" (1,2 млрд грн) - розробка важких гусеничних машин, серійне виготовлення бронетранспортерів БТР-4Е і машин на його базі та ін.

Показник 1,2 млрд грн має і ДП "Харківський бронетанковий завод". Серед напрямків діяльності заводу - ремонт і модернізація бронетанкової техніки, виробництво автономних енергоагрегатів АЕА-5, АЕА-10 та ін.

Також у топ-5 - КП "Науково-виробничий комплекс "Іскра" (0,9 млрд грн) та ДП "Житомирський бронетанковий завод" (0,7 млрд грн).

Читайте детальніше в матеріалі:

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Економічна правда