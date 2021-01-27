Кількість віддалених вакансій на IT-ринку зросла вчетверо за рік

Кількість відкритих ремоут-позицій в Україні в IT виросла в 4 рази за минулий рік і становило в грудні 40% всіх вакансій на ринку.

Про це говорять дані анонімної платформи пошуку роботи в IT і дослідження компанії GlobalLogic.

Якщо в січні-лютому 2020 року віддалених вакансій було менше 10%, то в кінці року майже кожна друга відкрита позиція не передбачала роботу в офісі.

"Зростання пропозицій віддаленого співробітництва почалося в березні і було досить плавним весь рік – в середньому 12-14% на місяць. Основний сплеск зафіксований з початком карантину в квітні: зростання на 54%", – йдеться в пресрелізі.

На збільшення кількості ремоут-вакансій вплинув карантин: компанії перейшли на віддалений режим і навіть відкривають ремоут-позиції в локаціях, де у них немає представництва. Наприклад, в жовтні 2020 року GlobalLogic запропонувала віддалене співробітництво інженерам з Дніпра, де немає офісу компанії.

Попит на ІТ-спеціалістів в останньому кварталі 2020 виріс на 50%, хоча в квітні він сильно впав. За підсумками року вакансії в сфері інформаційних технологій становили близько 20% всього ринку праці.

Економічна правда