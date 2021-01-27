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Київ пустив нові білоруські автобуси на посилення маршрутів, але тільки в "годину пік"

Середа, 27 січня 2021, 19:50
 

Загальна кількість рухомого складу на автобусних маршрутах в Києві зросла на 40% після придбання двохсот білоруських машин МАЗ. 

Про це написав аналітик AlltransUA Іван Черниш в Facebook

"Сумарний випуск зріс до 506 автобусів. У порівнянні з 20 жовтня (до поставки першої партії автобусів – ЕП) у Києві стало виходити на лінію на 142 машини більше, збільшення становило 40%", – написав Черниш. 

52 постійних маршрути були посилені хоча б на одну нову машину, 33 маршрути не отримали посилення взагалі. Найбільше нових автобусів отримали маршрути № 56, 101, 114 і 118 – по 8 автобусів.

Зазначимо, що збільшення кількості рухомого складу на лініях відбулося переважно в "годину пік". Лише два маршрути отримали по одному додатковому "міжпіковому" випуску. 

Станом на кінець 2020 року КП "Київпастранс" отримав 180 автобусів з 200 запланованих – 80 одиночних автобусів і 100 "гармошок". Введено в експлуатацію всі одиночні і 78 зі 100 зчленованих автобусів. Ще 22 машини проходять пуско-налагоджувальні роботи і гарантійний ремонт. 

"Найближчим часом нас очікує допоставка останніх 20 автобусів і введення в експлуатацію 42 машин", - написав експерт. 

"Востаннє понад 500 автобусів в звичайному режимі виходило на лінію лише в 2008 році. У 2009 році в зв'язку з кризовими явищами в країні автобусний рух Києва обвалився, випуск впав практично до 250 машин і тримався так близько двох років. У 2012 році випуск був збільшений до 397 одиниць і тримався на цьому рівні приблизно до кінця 2013 року, після чого почав трохи падати до рівнів в 340-360 одиниць", – пояснив аналітик. 

Нагадаємо: 

Раніше експерти висловлювали побоювання, що КП "Київпастранс" може замінити новими автобусами машини, придбані в 2012 році, замість посилення рухомого складу.

Детальніше читайте за посиланням: Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Економічна правда 

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транспорт Київ КМДА Білорусь авто

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